الرجوب: المليارات الأمريكية ليس لها أهمية والمسار الاقتصادي ليس حلاً
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب: إن المليارت الأمريكية، ليس لها أهمية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف الرجوب، لقناة (كان) الإسرائيلية، الأحد: "لا يمكن لأحد أن يفرض خطة على الفلسطينيين، إن المسار الاقتصادي ليس حلاً، وأي خطة لا تستند إلى أفق أو حل سياسي لن تحقق شيئًا".
وتابع الرجوب: "كل شيء يبدأ بنهاية الاحتلال، إن المليارات التي عرضها الأمريكيون ليس لها أهمية في ظل الاحتلال المستمر".
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