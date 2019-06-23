الرجوب: المليارات الأمريكية ليس لها أهمية والمسار الاقتصادي ليس حلاً

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب: إن المليارت الأمريكية، ليس لها أهمية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.





وأضاف الرجوب، لقناة (كان) الإسرائيلية، الأحد: "لا يمكن لأحد أن يفرض خطة على الفلسطينيين، إن المسار الاقتصادي ليس حلاً، وأي خطة لا تستند إلى أفق أو حل سياسي لن تحقق شيئًا".





وتابع الرجوب: "كل شيء يبدأ بنهاية الاحتلال، إن المليارات التي عرضها الأمريكيون ليس لها أهمية في ظل الاحتلال المستمر".

