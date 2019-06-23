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شؤون فلسطينية

سفير فلسطين بالقاهرة يكشف فحوى رسالة الرئيس عباس لقمة وزراء المالية العرب

سفير فلسطين بالقاهرة يكشف فحوى رسالة الرئيس عباس لقمة وزراء المالية العرب
الرئيس عباس في قمة تونس - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير فلسطين في القاهرة، دياب اللوح أنه لا إشارات إيجابية حتى اللحظة، فيما يتعلق بملف شبكة الأمان العربية المالية، مشيراً إلى أن وزير المالية شكري بشارة، سيحمل رسالة لوزراء المالية العرب، وذلك خلال اجتماعهم الذي سيعقد اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال اللوح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذا الاجتماع الذي تم الدعوة له من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، يأتي استكمالاً للجهود التي بذلها الرئيس أبو مازن والدبلوماسية الفلسطينية، وأيضا الجهود التي يبذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية، للخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وأضاف: "في وقت سابق، اجتمع الرئيس عباس مع وزراء الخارحية العرب، وهناك تمت مخاطبة وزراء الخارجية من قبل الأمين العام؛ لتفعيل شبكة الأمان المالية، بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، ولم يتم تفعيلها حتى اللحظة، سوى دولة واحدة فقط التزمت بتسديد نصيبها شهرياً في الدفعات التي تحول دورياً لموازنة السلطة، وما دون ذلك لم يتم الإيفاء من قبل الدول الأخرى".

وشدد اللوح على أن ما يريده الفلسطينيون، هو تفعيل شبكة الأمان لإسناد موقف الشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها. 

وتابع: لم نتلق أية إشارات بتسديد الدول العربية، فيما يتعلق بشبكة الأمان، ولكن وزير المالية، يحمل رسالة من الرئيس عباس، وهي رسالة الشعب الفلسطيني في وطنه وأرضه للأشقاء العرب للإيفاء بالتزاماتهم.

وقال سفير فلسطين في القاهرة: إن "الرسالة سيكون لها شكلان، الأول تسديد هذه الشبكة وقيمتها المالية الشهرية، والثاني منح السلطة الفلسطينية قروضاً ميسرة، ونحن سنعمل في كلا الاتجاهين، ووزير المالية سينقل الرسالة للوفود العربية والتي ستحملها إلى مرجعياتها في دولها، والساعات القليلة المقبلة ستكشف لنا النتائج".

وأضاف: "نحن لم نطرح مسألة الاستبدال فتفعيل قرارات القمم العربية مسألة واجبة، نحن نأمل من الأشقاء العرب الإيفاء بذلك، وإذا ما تعذر نأمل منحنا قروضاً ميسرة، تلتزم السلطة بتسديدها حال استرداد أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل".

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