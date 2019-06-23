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النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استمعت النيابة السودانية، إلى أقوال زعيم (حزب الأمة القومي) المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه، بتهمة تتعلق بـ "الانقلاب العسكري" عام 1989.

ونقلت وكالة (الأناضول)، عن المتحدث باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم معز حضرة، قوله: إن النيابة استمعت للمهدي، والفريق معاش مهدي بابو نمر، الذي عايش أحداث 1989، في إطار قضية "تقويض النظام الدستوري" بسبب "انقلاب" البشير عام 1989.

وأضاف أن "النيابة أخذت الأسبوع الماضي، أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط"، مؤكداً أنه "ينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها، لكي تكون القضية جاهزة؛ لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة".

وكان المهدي، آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 حزيران/ يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير "انقلاباً عسكرياً" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام نفسه رئيساً للسودان.

وقد أعلن محامون سودانيون، في 13 أيار/ مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

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