عربي

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يعقد وزراء المالية العرب، اجتماعاً طارئاً، الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ لبحث كيفية توفير شبكة أمان مالي، ودعم موازنة السلطة الفلسطينية في ظل أزمتها المالية.

وستترأس تونس، رئيسة القمة العربية، الاجتماع المعني بمساعدة السلطة الفلسطينية في الأوضاع الصعبة، بسبب استقطاع إسرائيل مبالغ من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة، بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994م الذي ينظم هذه العلاقة، وفق (روسيا اليوم).

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي: إن الاجتماع سيعقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، وسيبدأ الاجتماع بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير المالية التونسي، ووزير المالية الفلسطيني، ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة".

وأضاف زكي، أن "الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد يوم 21 نيسان/ أبريل الماضي بالقاهرة، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لافتًا إلى أن مجلس الجامعة العربية، أكد في بيانه الختامي التزام الدول العربية، بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهرياً، دعماً لدولة فلسطين؛ لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وعن وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، أوضح زكي أنه "لا توجد مقترحات محددة، لكن الجانب الفلسطيني، أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية، حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال المستحقة لها من الجانب الإسرائيلي، وترد تلك القروض بعد ذلك.

أخبار ذات صلة

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

قوى التغيير بالسودان تُوافق على المبادرة الإثيوبية

قوى التغيير بالسودان تُوافق على المبادرة الإثيوبية

الرئاسة التونسية: الباجي قايد السبسي يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة

الرئاسة التونسية: الباجي قايد السبسي يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة لـ (جبهة النصرة) في محيط مطار حماة

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة لـ (جبهة النصرة) في محيط مطار حماة

حميدتي: المجلس العسكري الانتقالي السوداني لا يسعى للسلطة

حميدتي: المجلس العسكري الانتقالي السوداني لا يسعى للسلطة

مسؤول سعودي: استقبال الاسرائيليين بالمملكة مسألة وقت.. مستعدون لاستثمار مبالغ ضخمة بصفقة القرن

مسؤول سعودي: استقبال الاسرائيليين بالمملكة مسألة وقت.. مستعدون لاستثمار مبالغ ضخمة بصفقة القرن

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب بيت لحم

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب بيت لحم

مصرع طفل إثر غرقه في مسبح شمال رام الله

مصرع طفل إثر غرقه في مسبح شمال رام الله

الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

الاحتلال يعتقل مواطناً ويشدد إجراءاته العسكرية في محيط الخليل

الاحتلال يعتقل مواطناً ويشدد إجراءاته العسكرية في محيط الخليل

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء مقابل الارتفاع على الطرق وشبكات المياه

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء مقابل الارتفاع على الطرق وشبكات المياه

&#34;الحركي المركزي للصحفيين&#34; يؤكد على ضرورة مقاطعة ورشة المنامة

"الحركي المركزي للصحفيين" يؤكد على ضرورة مقاطعة ورشة المنامة

بسبب ازدحام البريد.. رواتب موظفي غزة اليوم عبر &#34;البنك الوطني&#34;.. لهذه الفئات

بسبب ازدحام البريد.. رواتب موظفي غزة اليوم عبر "البنك الوطني".. لهذه الفئات

صور: دفاع مدني جنين يُخمد حريقاً طال (بالات قش) برمانة

صور: دفاع مدني جنين يُخمد حريقاً طال (بالات قش) برمانة

منوعات

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في &#34;توأم روحي&#34;

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في "توأم روحي"

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ&#34;نيو لوك&#34; جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ"نيو لوك" جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: &#34;سبحان الله&#34;

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: "سبحان الله"

فريد الأطرش لجأ لـ&#34;لسِحر&#34; بسبب حبه لزوجة صديقه

فريد الأطرش لجأ لـ"لسِحر" بسبب حبه لزوجة صديقه

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

عربي

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

قوى التغيير بالسودان تُوافق على المبادرة الإثيوبية

قوى التغيير بالسودان تُوافق على المبادرة الإثيوبية

الرئاسة التونسية: الباجي قايد السبسي يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة

الرئاسة التونسية: الباجي قايد السبسي يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة