بسبب ازدحام البريد.. رواتب موظفي غزة اليوم عبر "البنك الوطني".. لهذه الفئات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عن صرف رواتب موظفي غزة صباح اليوم الموافق 23 حزيران/ يونيو لفئة 3000 شيكل فأقل.
أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عن صرف رواتب موظفي غزة صباح اليوم الموافق 23 حزيران/ يونيو لفئة 3000 شيكل فأقل.
وأكد الوزارة وفق وكالة "الرأي" الحكومية، على استمرار الصرف في البنك الوطني، للذين يتقاضون راوتبهم من البريد، نظرًا لازدحام مكاتب البريد، جراء صرف مساعدات المنحة القطرية للأسر الفقيرة.
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