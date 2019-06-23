صور: دفاع مدني جنين يُخمد حريقاً طال (بالات قش) برمانة







رام الله - دنيا الوطنأخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، فجر اليوم الأحد 23حزيران/ يونيو2019، النيران التي اشتعلت في (1100) بالة قش بسهل بلدة رمانة غرب جنين.وقامت الطواقم بمكافحة النيران وإخمادها، بمشاركة مراكز دفاع مدني جنين، واليامون، ومرج بن عامر، وبمساندة جرافة لأحد المواطنين، والحيلولة دون وصولها للمعدات زراعية، وتم تأمين المكان وحمايته، والبالات الأخرى من خطر الحريق.