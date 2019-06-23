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شؤون فلسطينية

حالة الطرق في قطاع غزة لليوم الأحد

حالة الطرق في قطاع غزة لليوم الأحد
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، حالة الطرق لصباح اليوم الأحد الموافق 23 حزيران/ يونيو، وجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر.

وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

ونوهت الإدارة العامة للمرور، لوجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى، وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.

وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد 
الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها يعرض حياتك والآخرين للخطر.

وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

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