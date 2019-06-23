صحيفة إسرائيلية تتهم الرئيس عباس بالتدخل في انتخابات الكنيست المقبلة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، الأحد، إن النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، نسقوا مع الرئيس محمود عباس، خطواتهم بشأن الانتخابات الجديدة في الداخل، المقرر عقدها في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، متهمةً إياه بالتدخل في الانتخابات المقبلة.



وأوضحت الصحيفة، أن النواب العرب، أبلغوا الرئيس بدعمهم لحل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة، مشيرةً إلى أن النواب العرب، أرادوا من هذه الخطوة أن يصححوا خطأهم ويخوضوا الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة، بعد أن خاضوها بقائمتين منفصلتين، ما جعلهم يفقدون ثلاثة مقاعد.وكان أيمن عودة النائب العربي بالكنيست، قال في وقت سابق: إن حل الكنيست بالنسبة له كان الخيار الأفضل؛ لتعطيل خطط ترامب ونتنياهو، وأن أي انتخابات جديدة، ستؤدي إلى تأجيل نشر "خطة السلام"، وهو ما أكده أيضاً عضو الكنيست، يوسف جبارين.