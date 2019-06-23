العالول يكشف تفاصيل اجتماع "مركزية فتح" ويتحدث عن تطورات ملف المصالحة

وجدّد نائب رئيس حركة فتح، التأكيد أن الفلسطينيين "يرفضون المشاركة في الورشة لأنه لم يكن هناك مجال بأن يكون ثقة بأن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية من الممكن أن يأتي منها شيء إيجابي أو خير للشعوب وللشعب الفلسطيني".





وقال العالول: "أكدنا تماماً أن (صفقة العصر) هي حركة نصب واحتيال من قبل هذه الإدارة الأمريكية، التي انتزعت كل ما هو جوهري، خاصة ما له علاقة بالقدس والسيادة واللاجئين".



وأكد على أن الفلسطينيين، رفضوا عشرات المرات كل ما له علاقة بالسلام الاقتصادي، وهذا ما يشبه ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي تنظم في البحرين.



وقال العالول: "هذا الاحتلال عدو، وحتى نكون واضحين نتوقع منه كل شيء، وقلنا بوضوح تماماً أنه سيأتي وقت قريب سنلغي به كل أشكال الاتفاقيات مع الاحتلال، والوجه الرئيسي في العلاقة معه هو الصراع، وعندما نقول إننا سنعيد النظر في العلاقة يشمل ذلك الاعتراف بإسرائيل".



وفيما يتعلق بالموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة (صفقة القرن) و(ورشة المنامة)، أعرب العالول عن اعتقاده بأن كل شخص بدأ يشعر بأهمية ذلك، وهذا الموقف الموحد، موقف فلسطيني جامع، وهذا هو الذي أدى إلى فقدان الأمل لدى صانعي (صفقة القرن) وصانعي (ورشة المنامة).



وشدد نائب رئيس حركة فتح، على أن وقوف الشعب الفلسطيني حول القيادة الشرعية، والداعم لها في هذا الموقف، بدأ يُؤتي أكله.



وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، أكد العالول "أننا تحدثنا مع المصريين من خلال الإخوة المختصين في هذا الملف من حركة فتح، حقيقة هناك تواصل مع الإخوة المصريين".





وأضاف: "هناك كلام من المصريين أنه نتيجة ضغطهم بدأ يعطي أملاً أو يعيد الأمل في هذا الملف مرة أخرى".



وتابع: تحدثنا مع الإحوة المصريين، واتفقنا معهم أننا نحن سعيدون لتفاؤلهم، في حال تمكنهم من تذليل العقبات، وأن تأتي حماس لتنفيذ اتفاق 2017 فنحن جاهزون.



وشدد على أن هذا الملف لن نتخلى عنه، لأنه له علاقة بوحدة الشعب الفلسطيني، ولن نتوقف في كل الظروف عن بذل الجهود به، ونأمل أن تعطي الخطوات المقبلة في ملف المصالحة أملاً.

رام الله - دنيا الوطنكشف محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، اليوم الأحد، عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية للحركة، الذي عُقد أمس السبت برئاسة الرئيس محمود عباس.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بالأمس كان لدينا اجتماع اللجنة المركزية، وكان الموضوع السياسي، الذي له علاقة بالتحديات التي يواجهها شعبنا، هو الأبرز في هذا الاجتماع.وأضاف: "عرضنا كل التحركات، وكان واضحاً تماماً أن صلابة الموقف الفلسطيني الرافض، قد بدأ يؤتي أكله، وبدأ كثيرون يتحدثون عن موت (صفقة القرن) وعدم تطبيقها أو أنها في طريقها للانتهاء".وتابع العالول: "الموضوع الذي له علاقة بـ (ورشة البحرين) واضح تماماً أنها ستكون واهية لدرجة كبيرة لا يوجد بها شيء على الإطلاق، ومستوى الذين سيحضرون (ورشة البحرين) سيحضرونها تحت ضغط أو بشكل غير جدي، وسيكون التمثيل لها واهٍ وعلى مستوى الموظفين، وهي شكل من أشكال الاستعراض الأمريكي، وهذا فشل من الإدارة الأمريكية لأن الفلسطينيين لا يشاركون بها، بسبب أنها تناقش الوضع الاقتصادي".