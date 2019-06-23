البرغوثي يعري نظام الاحتلال و الأبرتهايد أمام وفد من جمعية آسيا

رام الله - دنيا الوطناستقبل دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وفدا من جمعية آسيا يضم عددا كبيرا من مدراء الاعمال و الاقتصاد و السياسة من بلدان آسيا كاليابان وكوريا والهند وأمريكا الشمالية.وشرح البرغوثي للوفد الزائر معالم نظام الاحتلال الإسرائيلي الأطول في تاريخ البشرية الحديث ومساوئ نظام الابرتهايد العنصري الذي أنشأه، و تأثير ذلك على حياة الفلسطينيين واقتصادهم.كما شرح البرغوثي آثار الحصار الجائر على قطاع غزة و نتائج الاعتداءات المتتالية عليه.وأوضح البرغوثي مخاطر ما يسمى (بصفقة القرن) و زيف الادعاءات بالتطوير الاقتصادي و التي تمثل غطاءً لمحاولة تصفية حق الفلسطينيين في الحرية والكرامة والاستقلال.وشرح مصطفى البرغوثي للوفد الزائر نماذج المقاومة الشعبية في فلسطين وما تواجهه من أنماط عنف وحشي من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا اصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة كفاحه لنيل الحرية في وطنه الحر المستقل.