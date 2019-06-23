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دولي

اسطنبول تنتخب مجدداً رئيس بلديتها

اسطنبول تنتخب مجدداً رئيس بلديتها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يُدلي أكثر من عشرة ملايين من سكان إسطنبول بأصواتهم، اليوم الأحد، في إعادة انتخابات رئاسة البلدية، وذلك بعد قرار إعادتها بطلب من حزب العدالة والتنمية.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض، قد حقق انتصاراً في الانتخابات التي أجريت في 31 آذار/ مارس، بفارق ضئيل على حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان في أكبر مدينة بتركيا في هزيمة انتخابية نادرة للرئيس في خضم مشاكل اقتصادية متزايدة، وفق (رويترز).

وألغى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، بعد أسابيع من طعون حزب العدالة والتنمية، النتائج بسبب مخالفات، حيث وصفت المعارضة القرار بأنه "انقلاب" على الديمقراطية، الأمر الذي أثار المخاطر للجولة الثانية.

وكرر أردوغان اعتقاده بأن "من يفوز باسطنبول يفوز بتركيا"، وستمثل خسارة المدينة مرة ثانية حرجاً لأردوغان وقد تُضعف ما بدا حتى وقت قريب أنها قبضته الحديدية على السلطة، وشغل أردوغان نفسه، منصب رئيس بلدية اسطنبول في التسعينيات.

وشهدت الحملة الانتخابية تحولاً عندما حث الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان، حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على البقاء محايداً في الانتخابات، واتهم حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يدعم إمام أوغلو، أردوغان بمحاولة تقسيم الأكراد.

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