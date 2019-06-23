مستوطنون يهاجمون المركبات المارة جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنهاجم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، المركبات المارة على شارع جنين- نابلس، ومارسوا أعمال العربدة، بالقرب من مستوطنة (حومش) المخلاة.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين، في خطوة استفزازية، وهاجموا المركبات المارة على شارع جنين- نابلس بالقرب من مدخل المستوطنة، ومارسوا أعمال العربدة، وتوجيه الشتائم والكلمات النابية على المارة تحت حماية جيش الاحتلال.