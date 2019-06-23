مستوطنون يهاجمون المركبات المارة جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
هاجم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، المركبات المارة على شارع جنين- نابلس، ومارسوا أعمال العربدة، بالقرب من مستوطنة (حومش) المخلاة.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين، في خطوة استفزازية، وهاجموا المركبات المارة على شارع جنين- نابلس بالقرب من مدخل المستوطنة، ومارسوا أعمال العربدة، وتوجيه الشتائم والكلمات النابية على المارة تحت حماية جيش الاحتلال.
هاجم عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، المركبات المارة على شارع جنين- نابلس، ومارسوا أعمال العربدة، بالقرب من مستوطنة (حومش) المخلاة.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب جنين، في خطوة استفزازية، وهاجموا المركبات المارة على شارع جنين- نابلس بالقرب من مدخل المستوطنة، ومارسوا أعمال العربدة، وتوجيه الشتائم والكلمات النابية على المارة تحت حماية جيش الاحتلال.
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