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السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الخطوط الجوية السعودية، مساء أمس السبت،‬ تغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني.

جاء هذا الإعلان عبر تغريدة للخطوط الجوية السعودية على (تويتر) نافية أن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات، وفق وكالة (سبوتنك).

وكان مبعوث أمريكا الخاص بالشأن الإيراني، قد التقى، يوم الجمعة الماضي، بمستشار الأمن الوطني السعودي؛ لبحث التهديد الإيراني، وقال بحسب وكالة (رويترز): إن السعوديين ساعدوا في ضمان توفير إمدادات جيدة ومستقرة في سوق النفط.

وذكر المبعوث الأمريكي، بريان هوك، أن العقوبات المفروضة على إيران "أتاحت حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكي، قد أعلنت، يوم الخميس، "أن هوك سيعقد اجتماعات ثنائية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، كما سيناقش العدوان الإيراني في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتين نفطيتين في خليج عُمان".

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