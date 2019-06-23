هل وصلت معاناة الطفلة غزل نوفل للسيد الرئيس؟

















رام الله - دنيا الوطن - أروى صلاحما يقارب الثلاث سنوات كانت الطفلة غزل نوفل تعيش في عالم الصمت فعبرت عن ما يجول بخاطرها بعبارة (نفسي اسمع و اتكلم كباقي الاطفال! أمانه يا سيد الرئيس أن تعالجني انا ابنتك)، هكذا تمنت غزل والرئيس أبو مازن كان على أهبة الاستعداد لتحقيق ما تمنته فاستجاب لها وأمر بتبنيها و التكفل بعلاجها حتى خرجت الى عالم الأصوات الحية بعد معاناة استمرت سبع سنوات نتيجة تعرضها لحمى وهي لم تتجاوز الشهور الأولى من ولادتها وفقدت سمعها ، وبدأت غزل تنطق بلسانها بعد تركيب قوقعة لها في مستشفيات الداخل المحتل و تكللت عمليتها بالنجاح و نطقت غزل والسعادة تملا وجههاوبدأت غزل ابنة التسع سنوات تحصل على دورات مكثفة في التعلم والنطق وكل يوم يزداد حصيلتها اللغوية وسمعها لدرجة انها اصبحت تردد كلمات وجمل وسط فرحة الأهل .معاناة غزل اليوم تعود لها من جديد وأصبخ الحزن يخيم على وجوه عائلتها وبدأت تفقد سمعها وذلك لعدم تحويلها إلى مستشفيات الداخل في الفترة الأخيرة لصيانة الجهاز المركب لها.ويقول والد الطفلة محمد نوفل أن طفلته بدأت بالتدريب واعطائها دروس النطق و بدأت بالتحسن الفعلي ولكن قبل ثلاثة شهور اصاب الجهاز المركب لغزل عطل ويحتاج لصيانة وفي غزة لا يوجد أي جهاز يعمل على إصلاحه ويجب أن تعود للمستشفى التي أجريت فيها عملية داخل الخط الأخضر لاصلاحه،وأضاف قمت بحجز موعد لتحويلها و أخذ موعد من المستشفيات الاسرائيلية في تاريخ 19/5 وقدمته لدائرة العلاج بالخارج في غزة ولم يتم الرد عليه وبعد شهر قمت بالمراجعة تفاجأت برفض التحويلة بسبب قرار الحكومة الفلسطينية بمنع التحويلات المستشفيات الاسرائيلية.وأكمل والد غزل:(بعد رفض التحويلة التي قمت بتقديمها ابلغتني دائرة العلاج بالخارج انه سيتم تحويلها إلى مستشفيات الضفه المحتله حسبما قالوا ولكن تفاجأت بالرد أنه لا يوجد اي مستشفى لديه الجهاز القادر على اصلاحه الا المستشفيات الإسرائيلية ،مضيفا أنني تواصلت مع مدير مكتب وزيرة الصحة وتم ابلاغي ان غزل لديها استكمال علاج ويجب أن تحول للمستشفيات الإسرائيلية ،مطالبا أن يتم ارسال الاوراق باللغه الانجليزيه لاتمام الاجراءات اللازمة لعلاجها).وأضاف أنه بعد تواصلي مع رام الله حصلت على موعد آخر في تاريخ 12/6 وأرسلت الأوراق وحتى هذه اللحظة لم يتم الرد و حاولت الاتصال على الجهات المسؤوله في رام الله، و لكن لم يتم الرد على اتصالاتي ،مؤكدا أن وضع غزال الصحي يتراجع.وناشد والد غزل الرئيس محمود عباس والجهات المسؤولة في رام الله و وزيرة الصحة بضرورة التدخل للسفر غزل واعطائها موعد لصيانة الجهاز و إعادة السمع والنطق مرة أخرى لغزة.ويذكر أن الطفلة نوفل قد تبنها الرئيس محمود عباس وأمر بتوفير كل ما يلزم لعلاجها وتحويلها لأجري العملية.للتواصل/0592239115