عاجل

  • اللوح: لا إشارات إيجابية حتى اللحظة فيما يتعلق بملف شبكة الأمان العربية

  • مالية غزة: بسبب ازدحام البريد.. رواتب موظفي غزة اليوم عبر "البنك الوطني"

  • مالية غزة تعلن عن صرف رواتب موظفي غزة صباح اليوم لفئة 3000 شيقل فأقل

دولي

أثيوبيا تكشف تفاصيل محاولة انقلاب في ولاية أمهرة

أثيوبيا تكشف تفاصيل محاولة انقلاب في ولاية أمهرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، إن قائد الجيش أصيب في إطلاق نار، إثر اضطرابات بمنطقة أمهرة شمالي البلاد.

وظهر رئيس الوزراء على شاشة التلفزيون بالزي العسكري، وقال: إن "عددا من المسؤولين لقوا حتفهم في هجوم على بحر دار عاصمة منطقة أمهرة"، وفق (BBC).

وكانت الحكومة تحدثت في وقت سابق عن وقوع "محاولة انقلاب" في المنطقة، حيث تفيد تقارير بانقطاع الاتصال بشبكة الإنترنت في البلاد.

وقالت سفارة الولايات المتحدة: إنها علمت بتبادل إطلاق للنار في العاصمة الأثيوبية.

وتولى آبي العام رئاسة الوزراء بعد انتخابات العام الماضي، وشرع في إنهاء القمع بالإفراج عن السجناء السياسيين، ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية، ومحاكمة المسؤولين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.

ولكن العنف العرقي تزايد منذ وصوله إلى الحكم، حسب تقارير الأمم المتحدة، واضطر 2،4 مليون من الأثيوبيين إلى النزوح نتيجة ذلك.

وقال آبي: إن قائد أركان الجيش، الجنرال سياري ميكونين، كان ضحية هجوم نفذه "مرتزقة"، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وأضاف: أن مسؤولين آخرين في أمهرة كانوا في اجتماع عندما أطلق عليهم "زملاؤهم" النار.

وكان المتحدث باسم آبي قال في وقت سابق: إن مدبري محاولة الانقلاب كانوا يريدون تنحية رئيس الحكومة المحلية في أمهرة، أمباتشيو ميكونين، مضيفاً أن قوات الجيش تصدت لهم.

واتهم الحزب الحاكم في أمهرة في بيان، مسؤولاً أمنياً سابقاً، أفرج عنه من السجن منذ تولي أبي الحكم، بإذكاء أعمال العنف.

أخبار ذات صلة

تحذيرات أمريكية من اندلاع حرب نووية

تحذيرات أمريكية من اندلاع حرب نووية

اسطنبول تنتخب مجدداً رئيس بلديتها

اسطنبول تنتخب مجدداً رئيس بلديتها

رسالة &#34;شخصية&#34; من ترامب لزعيم كوريا الشمالية

رسالة "شخصية" من ترامب لزعيم كوريا الشمالية

ترامب يستبدل الهجوم الجوي على إيران بالهجمات السيبرانية

ترامب يستبدل الهجوم الجوي على إيران بالهجمات السيبرانية

عضو بالكنيست: خمسة استنتاجات من قراءة الجزء الاقتصادي من (صفقة القرن)

عضو بالكنيست: خمسة استنتاجات من قراءة الجزء الاقتصادي من (صفقة القرن)

هوك: العقوبات ستحرم إيران من 50 مليار دولار

هوك: العقوبات ستحرم إيران من 50 مليار دولار

ميركل: يجب التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران

ميركل: يجب التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران

مقتل 14 شخصا باشتباكات شرقي أفغانستان

مقتل 14 شخصا باشتباكات شرقي أفغانستان

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

حالة الطرق في قطاع غزة لليوم الأحد

حالة الطرق في قطاع غزة لليوم الأحد

عيسى: القدس قلب الصراع لا يمكن المقايضة عليها

عيسى: القدس قلب الصراع لا يمكن المقايضة عليها

البرغوثي يعري نظام الاحتلال و الأبرتهايد أمام وفد من جمعية آسيا

البرغوثي يعري نظام الاحتلال و الأبرتهايد أمام وفد من جمعية آسيا

مستوطنون يهاجمون المركبات المارة جنوب جنين

مستوطنون يهاجمون المركبات المارة جنوب جنين

هل وصلت معاناة الطفلة غزل نوفل للسيد الرئيس؟

هل وصلت معاناة الطفلة غزل نوفل للسيد الرئيس؟

ألقى بنفسه من الطابق الثالث.. موظف مقطوع راتبه يناشد الرئيس عباس

ألقى بنفسه من الطابق الثالث.. موظف مقطوع راتبه يناشد الرئيس عباس

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

احتراق أكثر من 600 شجرة زيتون جنوب جنين

احتراق أكثر من 600 شجرة زيتون جنوب جنين

منوعات

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ&#34;نيو لوك&#34; جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ"نيو لوك" جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: &#34;سبحان الله&#34;

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: "سبحان الله"

فريد الأطرش لجأ لـ&#34;لسِحر&#34; بسبب حبه لزوجة صديقه

فريد الأطرش لجأ لـ"لسِحر" بسبب حبه لزوجة صديقه

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

مي حريري تتهم هيفاء وهبي بالكذب.. والأخيرة تُواجهها برسائل &#34;النفاق&#34;

مي حريري تتهم هيفاء وهبي بالكذب.. والأخيرة تُواجهها برسائل "النفاق"

أشياء &#34;غريبة&#34; حدثت بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

أشياء "غريبة" حدثت بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

حمزة نمرة يُثير الجدل بأول زيارة له إلى فلسطين.. هل هو &#34;مُطبع&#34; مع إسرائيل؟

حمزة نمرة يُثير الجدل بأول زيارة له إلى فلسطين.. هل هو "مُطبع" مع إسرائيل؟

عربي

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

قوى التغيير بالسودان تُوافق على المبادرة الإثيوبية

قوى التغيير بالسودان تُوافق على المبادرة الإثيوبية

الرئاسة التونسية: الباجي قايد السبسي يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة

الرئاسة التونسية: الباجي قايد السبسي يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة لـ (جبهة النصرة) في محيط مطار حماة

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة لـ (جبهة النصرة) في محيط مطار حماة