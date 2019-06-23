ألقى بنفسه من الطابق الثالث.. موظف مقطوع راتبه يناشد الرئيس عباس









رام الله - دنيا الوطنألقى مواطن بنفسه من الطابق الثالث خوفا من اعتقاله من قبل الشرطة التي حضرت إلى منزله في مدينة الزهراء لاعتقاله على ذمة مالية لم يستطع دفعها بسبب قطع راتبه منذ 6 شهوروفي التفاصيل أوضحت زوجة المواطن رمضان محمد صافي ان زوجها بعد قطع راتبه كان لديه التزامات بنكية و خارجية، مما أدى الى تقديم الدائنين الأوراق للقضاء في غزة والحكم عليه بدفع الذمة المالية المستحقة عليه لمالك البرج بدل الكهرباء.وقالت الزوجة وهي في حالة من الحزن أن زوجها قد تعرض للسقوط من الطابق الثالث خوفا من حبسه بعد ما أتت الشرطة لاعتقاله.وأكملت ان زوجها الآن يرقد في مستشفى شهداء الأقصى في غزة وعنده كسور في جميع أنحاء جسمع وبحاجة للمتابعة من قبل الأطباء لتجاوز حالة الخطر على حياته .وفي هذا السياق ناشدت عائله المواطن رمضان محمد صافي والذي يسكن مدينة الزهراء جنوب قطاع غزة الرئيس محمود عباس والجهات المسؤولة في رام الله بالنظر الى ابنها بعين الرأفة والشفقة من خلال اعادة راتبه المقطوع منذ عدة شهور والنظر لمعاناته التي تتفاقم بعد قطع راتبه .وقالت زوجة المواطن صافي أن زوجها موظف في وزارة الأوقاف الفلسطينية وتم قطع راتبه قبل 6 أشهر بتقرير كيدي ، مؤكدة أن زوجها ملتزم بقرارات الشرعية الفلسطينية.وأشارت إلى أن زوجها أب 5 أطفال ولديه التزامات بنكية ومن المعروف عنه انه ملتزم بقرارات الشرعية وليس لديه أي علاقة بالجهات الاخرى وانه اسير وجريح منذ الانتفاضة الأولى.