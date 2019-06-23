رسالة "شخصية" من ترامب لزعيم كوريا الشمالية

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعربت في وقت سابق عن أملها في استئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية، وفرضت عقوبات جديدة على النظام في نفس اليوم.





واستخدم الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون خطاباً عاماً للتأكيد أن "الباب مفتوح على مصراعيه" للمفاوضات، ودون شروط مسبقة، وفقاً لوكالة (يونهاب) الكورية.

رام الله - دنيا الوطنتلقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس السبت، رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، (يونهاب) إن: "كيم جونغ أون قال: إنه سيفكر جدياً في محتوى الرسالة المثير للاهتمام".وقال في مناسبة في مركز أبحاث المجلس الأطلسي: "إننا نتوقع ونأمل أن يتم في المستقبل غير البعيد مشاركتنا مجدداً في هذه العملية بطريقة جوهرية"، مشيراً إلى عدم وجود محادثات على مستوى العمل منذ قمة عدم الاتفاق في شباط/ فبراير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.