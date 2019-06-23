ترامب يستبدل الهجوم الجوي على إيران بالهجمات السيبرانية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية: إن الولايات المتحدة شنت هجمات إلكترونية، استهدفت أنظمة حاسوبية إيرانية تستخدم لإطلاق الصواريخ، وشبكة تجسس إيرانية، وذلك بعد أسقاط طهران طائرة استطلاع أميركية بدون طيار.









وسبق لإيران، أن اتهمت في عام 2010 كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل، في غمرة الأزمة حول الملف النووي الإيراني، بأنهما خلقتا فيروساً إلكترونياً قوياً للغاية، أطلق عليه اسم "ستانكست"، وقد أصاب يومها الآلاف من الحواسيب الإيرانية، وعطل عمل أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها طهران في تخصيب اليورانيوم.

(غلوبال هوك)، مؤكدة أن الطائرة التي يزيد ثمنها عن 110 ملايين دولار انتهكت مجالها الجوي، الأمر الذي نفته واشنطن بشدة، مشددة على أن الطائرة كانت تُحلق في الأجواء الدولية.



وحذرت إيران من أن أي هجوم عسكري أميركي يستهدف أراضيها، ستكون عواقبه مدمرة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، في تهديد قابله ترامب بالإعلان عن عقوبات جديدة مشددة، يعتزم فرضها على إيران يوم الاثنين.



وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي عَدل في اللحظة الأخيرة، مساء الخميس، عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، رداً على إسقاطها الطائرة الأميركية المسيرة أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، وأذن سراً للقيادة السيبرانية الأميركية بشن هجمات إلكترونية انتقامية ضد طهران.ووفقاً لـ (واشنطن بوست) فإن أحد هذه الهجمات السيبرانية استهدف أجهزة كمبيوتر تستخدم في إدارة عمليات إطلاق الصواريخ، مشيرةً إلى أن هذه الهجمات تم التخطيط لها منذ أسابيع عديدة، وقد اقترح الجيش الأميركي في الأساس شنها ضد هذه الأهداف الإيرانية، رداً على الهجمات التي استهدف ناقلات نفط في خليج عُمان في منتصف حزيران/ يونيو الجاري.وأسقطت إيران، يوم الخميس، طائرة أميركية مسيرة من طراز