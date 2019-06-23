سلامة: مَساعٍ مصرية لطرح مخطط جديد للمصالحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، وجود مساع مصرية لطرح مخطط جديد بشأن المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس.







وأوضحت سلامة، أن هناك رغبة مصرية بإعادة تفعيل ملف المصالحة من منطلق مصلحة وطنية فلسطينية، ودورها العربي في هذا الجانب، مشددةً على أن فتح ليست مع العودة إلى النقاشات مرة أخرى.



وقالت سلامة، لتلفزيون فلسطين، مساء السبت: إن مصر تسعى بشكل رئيسي من أجل طرح مخطط جديد لإعادة الأمور والعودة إلى مركب المصالحة.وأضافت: "أي مخطط بدون الاستناد إلى اتفاق 2017، فإن حركة فتح في حل منه ولا يوجد مجال للعودة إليه، فالاتفاق كان واضحاً، وهو الأوضح في تحديد ملامح الحل من تمكين وعمل حكومي ومؤسسات وغيره، وأن نذهب لانتخابات".