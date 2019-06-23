



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال سبعة فلسطينيين خلال الليل من أنحاء متفرقة من الضفة، وتم ضبط أسلحة في اليامون، وفق زعمه.





في السياق، قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إنه تم اعتقال فلسطيني من سكان مدينة نابلس يبلغ من العمر (39 عاماً)، يشتبه في أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم، على حد زعم الموقع.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.