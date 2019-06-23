حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال سبعة فلسطينيين خلال الليل من أنحاء متفرقة من الضفة، وتم ضبط أسلحة في اليامون، وفق زعمه.
في السياق، قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إنه تم اعتقال فلسطيني من سكان مدينة نابلس يبلغ من العمر (39 عاماً)، يشتبه في أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم، على حد زعم الموقع.
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