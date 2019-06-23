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شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال سبعة  فلسطينيين خلال الليل من أنحاء متفرقة من الضفة، وتم ضبط أسلحة في اليامون، وفق زعمه.

في السياق، قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إنه تم اعتقال فلسطيني من سكان مدينة نابلس يبلغ من العمر (39 عاماً)، يشتبه في أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم، على حد زعم الموقع.

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