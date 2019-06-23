احتراق أكثر من 600 شجرة زيتون جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق ضخم أتى على 600 شجرة زيتون، مساء السبت، على مساحة تقدر بـ500 دونم في أراضي جبلية بين مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبا.وقال الدفاع المدني، إن طواقم مركزي جنين وقباطية عملوا على محاصرة النيران وإخمادها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).