شؤون فلسطينية

أبو بكر: الأسرى والمحررين يثمنون موقف القيادة بالتصدي لصفقة القرن وورشة البحرين

أبو بكر: الأسرى والمحررين يثمنون موقف القيادة بالتصدي لصفقة القرن وورشة البحرين
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، موقف الحركة الأسيرة والأسرى المحررين الثابت في دعم معركة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في التصدي لما يسمى"صفقة القرن" وورشة البحرين.

وأضاف أبو بكر خلال وقفة دعم وإسناد لمواقف القيادة، التي نظمتها حركة "فتح" في طوباس، اليوم السبت، أن الأسرى والمحررين لطالما أكدوا أن الصفقة ومفرزاتها تعتبر مؤامرة تواطئ كبرى ضد شعبنا وحقوقه العادلة، والمتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وثمن موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية الصلب، بتمسكها الثابت والراسخ بحقوق عائلات الشهداء والأسرى والمحررين رغم الضغوطات الكبرى التي تمارس من قبل الاحتلال والإدارة الأميركية لوسم النضال الفلسطيني بالإرهاب وسرقة مخصصاتهم من العوائد الضريبية.

وفي سياق منفصل، زار أبو بكر الأسير المحرر نواف بني عودة من قرية طمون، بعد قضائه 7 سنوات في سجون الاحتلال.





أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً من نابلس بزعم تخطيطه لتنفيذ هجوم

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً من نابلس بزعم تخطيطه لتنفيذ هجوم

وزير المالية الفلسطيني يصل لمصر لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب

وزير المالية الفلسطيني يصل لمصر لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب

البنود الكاملة للشق الاقتصادي لـ(صفقة القرن).. وعود مالية للفلسطينيين وممر مائي يربط الضفة بغزة

البنود الكاملة للشق الاقتصادي لـ(صفقة القرن).. وعود مالية للفلسطينيين وممر مائي يربط الضفة بغزة

رأفت: اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية سيعقد ظهر غدٍ الاحد

رأفت: اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية سيعقد ظهر غدٍ الاحد

الشرطة: 56 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 157 مطلوبا

الشرطة: 56 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 157 مطلوبا

الاحتلال يطلق النار تجاه فلسطينيين بزعم محاولتهم تخريب السياج شرقي البريج

الاحتلال يطلق النار تجاه فلسطينيين بزعم محاولتهم تخريب السياج شرقي البريج

الشرطة تقبض على 4 اشخاص بحوزتهم مواد يشتبه انها مخدرة بضواحي القدس

الشرطة تقبض على 4 اشخاص بحوزتهم مواد يشتبه انها مخدرة بضواحي القدس

بماذا عقبت حركة حماس على التفاصيل الاقتصادية لـ (صفقة القرن)؟

بماذا عقبت حركة حماس على التفاصيل الاقتصادية لـ (صفقة القرن)؟

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

أبو بكر: الأسرى والمحررين يثمنون موقف القيادة بالتصدي لصفقة القرن وورشة البحرين

أبو بكر: الأسرى والمحررين يثمنون موقف القيادة بالتصدي لصفقة القرن وورشة البحرين

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً من نابلس بزعم تخطيطه لتنفيذ هجوم

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً من نابلس بزعم تخطيطه لتنفيذ هجوم

وزير المالية الفلسطيني يصل لمصر لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب

وزير المالية الفلسطيني يصل لمصر لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب

رأفت: اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية سيعقد ظهر غدٍ الاحد

رأفت: اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية سيعقد ظهر غدٍ الاحد

الشرطة: 56 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 157 مطلوبا

الشرطة: 56 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 157 مطلوبا

الاحتلال يطلق النار تجاه فلسطينيين بزعم محاولتهم تخريب السياج شرقي البريج

الاحتلال يطلق النار تجاه فلسطينيين بزعم محاولتهم تخريب السياج شرقي البريج

الشرطة تقبض على 4 اشخاص بحوزتهم مواد يشتبه انها مخدرة بضواحي القدس

الشرطة تقبض على 4 اشخاص بحوزتهم مواد يشتبه انها مخدرة بضواحي القدس

بماذا عقبت حركة حماس على التفاصيل الاقتصادية لـ (صفقة القرن)؟

بماذا عقبت حركة حماس على التفاصيل الاقتصادية لـ (صفقة القرن)؟

منوعات

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ&#34;نيو لوك&#34; جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ"نيو لوك" جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: &#34;سبحان الله&#34;

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: "سبحان الله"

فريد الأطرش لجأ لـ&#34;لسِحر&#34; بسبب حبه لزوجة صديقه

فريد الأطرش لجأ لـ"لسِحر" بسبب حبه لزوجة صديقه

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

مي حريري تتهم هيفاء وهبي بالكذب.. والأخيرة تُواجهها برسائل &#34;النفاق&#34;

مي حريري تتهم هيفاء وهبي بالكذب.. والأخيرة تُواجهها برسائل "النفاق"

أشياء &#34;غريبة&#34; حدثت بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

أشياء "غريبة" حدثت بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

حمزة نمرة يُثير الجدل بأول زيارة له إلى فلسطين.. هل هو &#34;مُطبع&#34; مع إسرائيل؟

حمزة نمرة يُثير الجدل بأول زيارة له إلى فلسطين.. هل هو "مُطبع" مع إسرائيل؟

عربي

الرئاسة التونسية: الباجي قايد السبسي يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة

الرئاسة التونسية: الباجي قايد السبسي يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة لـ (جبهة النصرة) في محيط مطار حماة

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة لـ (جبهة النصرة) في محيط مطار حماة

حميدتي: المجلس العسكري الانتقالي السوداني لا يسعى للسلطة

حميدتي: المجلس العسكري الانتقالي السوداني لا يسعى للسلطة

خفر السواحل الليبي ينقذ 199 مهاجرا قبالة طرابلس

خفر السواحل الليبي ينقذ 199 مهاجرا قبالة طرابلس