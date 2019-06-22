قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً من نابلس بزعم تخطيطه لتنفيذ هجوم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، فلسطينياً بزعم أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم، بحسب ما أعلنه موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي.وبحسب الموقع ذاته، فإن المواطن الفلسطيني يبلغ من العمر 39 عاما، وهو من سكان مدينة نابلس.