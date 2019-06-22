وزير المالية الفلسطيني يصل لمصر لحضور الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب

رام الله - دنيا الوطنوصل وزير المالية شكري بشارة، اليوم السبت، الى جمهورية مصر العربية للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب والذي سيعقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية يوم غد الاحد.ومن المقرر أن يلقي الوزير بشارة كلمة دولة فلسطين ويضع ممثلي الدول العربية في صورة الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين والمطالبة بتفعيل شبكة الامان المالية لمواجهة الأزمة المالية التي تعانيها دولة فلسطين جراء ما تقوم به اسرائيل من احتجاز لاموال الشعب الفلسطيني.يأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على دعوة امين عام جامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيط وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (749) في تونس بتاريخ 31/03/2019.