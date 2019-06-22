شؤون فلسطينية

الشرطة: 56 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 157 مطلوبا

الشرطة: 56 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 157 مطلوبا
رام الله - دنيا الوطن
تنقل اكثر من 56 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي  ، فيما أوقفت الشرطة 157 مطلوبا جنائياً.

وذكرت  ادارة  العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (25434) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (29866) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت  إلى  أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (157) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

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