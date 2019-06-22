الشرطة: 56 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 157 مطلوبا

رام الله - دنيا الوطنتنقل اكثر من 56 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي ، فيما أوقفت الشرطة 157 مطلوبا جنائياً.وذكرت ادارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (25434) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (29866) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (157) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.