الاحتلال يطلق النار تجاه فلسطينيين بزعم محاولتهم تخريب السياج شرقي البريج

رام الله - دنيا الوطنأطلق جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، النار على ثلاثة فلسطينيين، بزعم محاولتهم تخريب السياج الفاصل شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنه موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.