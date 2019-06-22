بماذا عقبت حركة حماس على التفاصيل الاقتصادية لـ (صفقة القرن)؟

عقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على ما كشفه جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول التفاصيل الاقتصادية لصفقة القرن.





رام الله - دنيا الوطنوقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: "إن هذا التفاف على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني، ومقايضة رخيصة بالمال والمشاريع الاقتصادية مقابل الحقوق الفلسطينية".وأضاف: "نحن نعي خطورة هذه المخططات الأمريكية، وتساوق البعض معها، ومحاولات تجميلها وتمريرها لشطب القضية الفلسطينية وتصفيتها من البوابة الاقتصادية والمال المسيس، ولذلك شعبنا بكل مكوناته سيواجه كل هذه المخططات والمشاريع، ولن يسمح بتمرير مثل هذه الصفقات المشبوهة".وطالب برهوم، كل الدول العربية، بعدم المشاركة في هذا المؤتمر المشؤوم أو التساوق معه، وضرورة التعاطي المسؤول مع مواقف الحالة الفلسطينية الموحدة الرافضة لانعقاده وضرورة مواجهته.