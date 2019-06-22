الرئاسة التونسية: الباجي قايد السبسي يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة

رام الله - دنيا الوطنأكد فراس قفراش مستشار رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم السبت، أن رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري، وهو في صحّة جيّدة، وسيشرف بداية الأسبوع المقبل على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي.وقال قفراش، في تصريح صحفي: "إن الرئيس السبسي سيواصل لقاءاته الرسميّة وغير الرسميّة، خاصة فيما يتعلق بالاستماع إلى آراء مختلف الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري بخصوص تنقيحات القانون الانتخابي التى تم التصديق عليها /الثلاثاء/ الماضي"، بحسب ما جاء على موقع (صدى البلد).وانتقل السبسي مساء أمس، إلى المستشفى العسكري بتونس لإجراء بعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، وذلك وفق تدوينة نشرها قفراش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.