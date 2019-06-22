إصابة مواطن بعد تعرضه لاعتداء من قبل المستوطنين بالخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن بجروح، مساء اليوم السبت، جراء اعتداء للمستوطنين عليه في المنطقة الجنوبية من الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا المواطن هارون راغب جابر واعتدوا عليه بالضرب، ما أدى الى إصابته بجروح ورضوض مختلفة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وفي سياق متصل، هاجمت مجموعة مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، عددا من منازل المواطنين في منطقة واد الحصين جنوب الخليل.