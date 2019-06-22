حنا ناصر: جاهزون لإجراء الانتخابات وقتما يدعو لها رئيس الدولة

رام الله - دنيا الوطنأكد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، جهوزية اللجنة لإجراء الانتخابات ضمن المدد الزمنية المحددة قانونا فور الدعوة لها.جاء ذلك في تقرير قدمه، لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، حول تحضيرات اللجنة لإجراء الانتخابات العامة، في إطار التواصل المستمر في الشأن الانتخابي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وشدد ناصر، على أن موعد إصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات ليس مرتبطا بقرار المحكمة الدستورية العليا، وإنما هو شأن سيادي مختص به الرئيس وفقا لأحكام القانون.وثمن ناصر جهود الرئيس، الداعمة لتعزيز الحياة الديمقراطية عبر الاحتكام لصندوق الانتخابات، منوها إلى أنه على تواصل دائم مع الجهات والقوى ذات العلاقة كافة، لاستطلاع رأيها في هذا الشأن.وأكد أنه ليس بالضرورة أن تكون الانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة وفي اليوم نفسه، بل إنه من الممكن إجرائها على التوالي.