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الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة لـ (جبهة النصرة) في محيط مطار حماة

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة لـ (جبهة النصرة) في محيط مطار حماة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش السوري أن مضاداته الأرضية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها تنظيم (جبهة النصرة) في محيط مطار حماة العسكري، فيما استهدفت وحداته في ريف حماة الشمالي مقرات وخطوط إمداد للتنظيم.

ونقلت وكالة (سانا) السورية عن الجيش، أن مضادات أرضية تحمي مطار حماة العسكري أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها النصرة قبل وصولها إلى هدفها وهي مجهزة بصواريخ تحوي مواد شديدة الانفجار وكذلك بأجهزة تحكم (جي بي أر إس إل) ونظام إطلاق للقذائف.

من جهتها، نفذت وحدات من الجيش في منطقة خفض التصعيد، رمايات مدفعية دقيقة وضربات بسلاح الصواريخ ضد مجموعات من مسلحي (جبهة النصرة) كانوا يستقلون آليات دفع رباعي مزودة بمدفعية ورشاشات على أطراف قرية النقير بريف إدلب الجنوبي باتجاه بلدة الهبيط على تخوم ريف حماة الشمالي.

كذلك قصفت مدفعية الجيش تحركات مسلحي (النصرة) و(كتائب العزة) على محور قرية الجبين وخطوط إمدادهم من بلدتي كفر زيتا واللطامنة في الريف الشمالي ما أدى إلى تكبدهم خسائر مادية وبشرية.

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