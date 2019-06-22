القدس: الاحتلال يقتحم بلدة العيساوية

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية العيساوية شرق مدينة القدس.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في حي عبيد بشارع البستان، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان تخللها إطلاق قوات الاحتلال للرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).