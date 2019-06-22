الأردن يعلن موقفه من المشاركة بمؤتمر البحرين.. فماذا قرر؟

أعلن السفير سفيان سلمان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أن الأردن قرر المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين في المنامة يومي 25 و 26 من الشهر الحالي.





وقال القضاة: "الاردن سيشارك بالمؤتمر، عبر أمين عام وزارة المالية؛ للاستماع لما سيطرح، والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".



وأكد القضاة في تصريحاته، موقف الأردن الراسخ الواضح، أن لا طرح اقتصادي يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي، ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (عمون) الأردنية.



وأكد، أن الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطنوقال القضاة: "إن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة".