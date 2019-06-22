قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا شرق جنين

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حاجزا عسكريا على الشارع الرابط قرى الخط الشرقي لمحافظة جنين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا بالقرب من حي خروبة في جنين على الطريق الواصل بين المنطقة الصناعية وقرى شرق جنين، وشرعوا بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها واستجوابهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).