شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين مقدسيين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين مقدسيين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من شارع الواد في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية لوكالة (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: ابراهيم ابو سنينة، والشقيقان عبادة ومحمود نجيب.

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