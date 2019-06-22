الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين مقدسيين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من شارع الواد في البلدة القديمة من مدينة القدس.وأفادت مصادر محلية لوكالة (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: ابراهيم ابو سنينة، والشقيقان عبادة ومحمود نجيب.