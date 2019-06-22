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وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية سيشارك بمؤتمر البحرين

وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية سيشارك بمؤتمر البحرين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز) اليوم السبت، أن وفداً مصرياً، برئاسة نائب وزير المالية، أحمد كوجك، سيتوجه إلى العاصمة البحرينية المنامة؛ للمشاركة في مؤتمر البحرين يومي 25 و 26 حزيران/يونيو الجاري، الذي سيكشف أول مرحلة من (صفقة القرن).

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن مشاركة كوجك في ورشة عمل المنامة تهدف إلى تقييم مدى توافق أطروحات المؤتمر مع طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة.

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