دولي

مقتل 14 شخصا باشتباكات شرقي أفغانستان

مقتل 14 شخصا باشتباكات شرقي أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
قتل 12 مسلحا واثنان من أفراد الأمن باشتباكات اندلعت في منطقة تاجاب بمقاطعة كابيسا شرقي أفغانستان، حسب المتحدث باسم الشرطة الإقليمية عبد الشقائق شوراش اليوم السبت.

وأفاد شوراش بأن مجموعة من مسلحي حركة "طالبان" شنوا هجوما على بلدتي شابيغالي وناوا بمنطقة تاجاب في وقت متأخر من ليل الخميس، وردت الشرطة بإطلاق النار مما أدى إلى اندلاع اشتباك ناري عنيف استمر إلى ما بعد ظهر يوم الجمعة وأن المسلحين فروا تاركين 12 جثة وراءهم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح أن اثنين من أفراد الأمن قتلا فيما أصيب 5 آخرون بجروح، مضيفا أنه تم البدء في عملية بحث وتفتيش للقضاء تماما على المسلحين، فيما لم يصدر أي تعليق من جانب "طالبان" حتى الآن.

أخبار ذات صلة

ميركل: يجب التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران

ميركل: يجب التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران

ترامب: الخيار العسكري تجاه إيران ما زال مطروحا وعقوبات جديدة ضدها

ترامب: الخيار العسكري تجاه إيران ما زال مطروحا وعقوبات جديدة ضدها

إيران تعدم موظفاً في القوات الجوية متهم بالتجسس لصالح واشنطن

إيران تعدم موظفاً في القوات الجوية متهم بالتجسس لصالح واشنطن

نتنياهو: أدعو الدول المُحبة للسلام أن تقف لجانب الولايات المتحدة ضد إيران

نتنياهو: أدعو الدول المُحبة للسلام أن تقف لجانب الولايات المتحدة ضد إيران

طيران الاتحاد الإماراتي يعلق رحلاته بالمجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان

طيران الاتحاد الإماراتي يعلق رحلاته بالمجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان

وزير الدفاع الأمريكي الجديد حارب في الخليج

وزير الدفاع الأمريكي الجديد حارب في الخليج

الخارجية الإيرانية: سنرد بحزم على أي عدوان أو تهديد أميركي

الخارجية الإيرانية: سنرد بحزم على أي عدوان أو تهديد أميركي

رئيس (الموساد) الأسبق: حكومة نتنياهو لا تريد السلام ولا تعمل من أجله

رئيس (الموساد) الأسبق: حكومة نتنياهو لا تريد السلام ولا تعمل من أجله

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين مقدسيين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين مقدسيين

أوتشا: الاحتلال هدم وصادر 43 مبنى في أسبوعين

أوتشا: الاحتلال هدم وصادر 43 مبنى في أسبوعين

الإتحاد الأوروبي وفرنسا والسلطة الفلسطينية يطلقون مشروع رابط المياه والطاقة بالضفة

الإتحاد الأوروبي وفرنسا والسلطة الفلسطينية يطلقون مشروع رابط المياه والطاقة بالضفة

مصرع شاب دهساً بحادث سير في محافظة أريحا والأغوار

مصرع شاب دهساً بحادث سير في محافظة أريحا والأغوار

لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية.. اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب غداً في القاهرة

لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية.. اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب غداً في القاهرة

فريدمان: السلطة الفلسطينية أهدرت أموال الفلسطينيين وتتهرب من ورشة المنامة التي لصالحها

فريدمان: السلطة الفلسطينية أهدرت أموال الفلسطينيين وتتهرب من ورشة المنامة التي لصالحها

وفاة فتى غرقاً في بحر خانيونس جنوب القطاع

وفاة فتى غرقاً في بحر خانيونس جنوب القطاع

اكتشاف &#34;جرن المعمودية&#34; خلال أعمال ترميم كنيسة المهد

اكتشاف "جرن المعمودية" خلال أعمال ترميم كنيسة المهد

منوعات

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ&#34;نيو لوك&#34; جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ"نيو لوك" جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: &#34;سبحان الله&#34;

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: "سبحان الله"

فريد الأطرش لجأ لـ&#34;لسِحر&#34; بسبب حبه لزوجة صديقه

فريد الأطرش لجأ لـ"لسِحر" بسبب حبه لزوجة صديقه

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

مي حريري تتهم هيفاء وهبي بالكذب.. والأخيرة تُواجهها برسائل &#34;النفاق&#34;

مي حريري تتهم هيفاء وهبي بالكذب.. والأخيرة تُواجهها برسائل "النفاق"

أشياء &#34;غريبة&#34; حدثت بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

أشياء "غريبة" حدثت بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

حمزة نمرة يُثير الجدل بأول زيارة له إلى فلسطين.. هل هو &#34;مُطبع&#34; مع إسرائيل؟

حمزة نمرة يُثير الجدل بأول زيارة له إلى فلسطين.. هل هو "مُطبع" مع إسرائيل؟

عربي

خفر السواحل الليبي ينقذ 199 مهاجرا قبالة طرابلس

خفر السواحل الليبي ينقذ 199 مهاجرا قبالة طرابلس

التحالف العربي يقصف الحوثيين بصنعاء ويتكبدون الخسائر بمحافظتين

التحالف العربي يقصف الحوثيين بصنعاء ويتكبدون الخسائر بمحافظتين

حزب النهضة: الغنوشي مرشحنا للرئاسيات وفق النظام الداخلي

حزب النهضة: الغنوشي مرشحنا للرئاسيات وفق النظام الداخلي

عضو سابق بالإخوان المسلمين: الانشقاقات تهدد التنظيم ويكشف مخطط استهدف الإمارات

عضو سابق بالإخوان المسلمين: الانشقاقات تهدد التنظيم ويكشف مخطط استهدف الإمارات