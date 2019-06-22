خفر السواحل الليبي ينقذ 199 مهاجرا قبالة طرابلس



وأوضحت البحرية الليبية في بيان عبر موقعها أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم ينتمون لجنسيات إفريقية مختلفة، وأن منتسبي خفر السواحل نقلوهم إلى نقاط الإنزال حسب القطاعات إلى نقاط طرابلس ومصفاة الزاوية والخمس، وقدموا المساعدة الإنسانية والطبية لهم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقبل أربعة أيام، بدأ فريق العمل التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تسجيل المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الصومالية والإريترية والإثيوبية من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غيرالشرعية فرع طرابلس.



وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن هذا الإجراء الذي بدأ الثلاثاء الماضي يأتي استكمالا لإجراءات قانونية لازمة لترحيل هؤلاء المهاجرين إلى بلد آخر، وهو جمهورية النيجر، ومن ثم إلى بلد ثالث.



رام الله - دنيا الوطنذكرت القوات البحرية الليبية في طرابلس، أن عناصرها أنقذوا خلال الأيام الثلاثة الماضية، 5 قوارب مطاطية كانت تبحر شمال شواطىء العاصمة شرقا وغربا، وعلى متنها 199 مهاجرا غير شرعيين.