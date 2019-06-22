المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين غدًا سيكون لفئة 3000 شيكل فأقل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن صرف الرواتب للموظفين غداً الأحد، سيكون لفئة 3000 شيكل فأقل.وأشارت المالية في تصريح لها، إلى استمرار الصرف في البنك الوطني الإسلامي للذين يتقاضون رواتبهم من البريد؛ نظرا لازدحام مكاتب البريد.