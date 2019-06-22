دولي

إيران تعدم موظفاً في القوات الجوية متهم بالتجسس لصالح واشنطن

إيران تعدم موظفاً في القوات الجوية متهم بالتجسس لصالح واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
نفذ اليوم القضاء العسكري الإيراني حكما بإعدام موظف في القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

وأصدرت العلاقات العامة في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا قالت فيه إن تنفيذ الحكم في حق جلال حاجي زوار، جاء بناء على الحكم الصادر بحقه لقيامه بالتجسس لصالح المخابرات (سي آي إي) والحكومة الأمريكيتين.

وأكدت الهيئة القضائية أن زوار كان موظفا في القوات الجوية الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية، مضيفة أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما بجريمة المشاركة في التجسس قد صدر في حق زوجته.

من جهتها أفادت وكالة (فارس) بأن الإعدام تم في سجن "رجائي شهر" في طهران، موضحة أن زوار تم اعتقاله  عام 2010 واعترف بتلقي أموال مقابل التجسس لصالح المخابرات  الأمريكية، كما تم اكتشاف وثائق وأجهزة تستخدم في التجسس بمنزله.

يذكر أن تنفيذ الحكم يأتي بعد يومين من إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، في ولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.

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