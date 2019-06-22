شؤون فلسطينية

رسمياً.. كوشنر يكشف عن أولى خطوات (صفقة القرن)

رسمياً.. كوشنر يكشف عن أولى خطوات (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
كشف جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن أولى خطوات خطة الادارة الامريكية لعملية السلام، والمعروفة إعلاميا باسم (صفقة القرن).

وأكد كوشنر في لقاء لوكالة (رويترز)، أن أول مرحلة من (صفقة القرن)، تتمثل بإقامة استثمارات بمبلغ 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

وقال كوشنر: "خطة ترامب تقترح إقامة طريق بتكلفة خمسة مليارات دولار عبر إسرائيل؛ لربط الضفة الغربية مع قطاع غزة".

بدورهم، قال مسؤولون أمريكيون ووثائق راجعتها (رويترز): "إن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط تدعو إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقد يكون من الصعب إقناع منطقة متشككة إلى حد كبير بخطة (الاقتصاد أولا) لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة.

وقالت الوثائق: "إن الخطة تشمل 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال. ومن المقرر أن يقدم جاريد كوشنر صهر ترامب الخطة خلال مؤتمر دولي في البحرين هذا الأسبوع".

يذكر أن البيت الأبيض، يعتزم تنظيم "ورشة" بعنوان "الازدهار من أجل السلام" في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الثلاثاء المقبل، للكشف عن الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن".

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