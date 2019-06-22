التحالف العربي يقصف الحوثيين بصنعاء ويتكبدون الخسائر بمحافظتين



وفي تعز، قتل سبعة من عناصر جماعات الحوثي بينهم قيادي ميداني، وخبير متفجرات، بنيران قوات الجيش الوطني.



وأشارت مصادر عسكرية إلى إن مواجهات اندلعت، مساء الجمعة، بين قوات الجيش الوطني والحوثيين، قرب معسكر الأمن المركزي شرقي مدينة تعز، أسفرت عن مصرع سبعة عناصر من الحوثيين، بينهم القيادي الميداني "أبو علي"، وخبير المتفجرات "أحمد الضلعي".



وفي محافظة البيضاء، تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تقدمها في محور "قانية الوهبية"، حيث ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من تطهير العديد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الحوثيون في ميمنة الجبهة، وتحاصر عناصرها المتبقية في مواقع "شبكة حوران"، من جميع الجهات.



أما في ميسرة الجبهة، فأكدت المصادر إن قوات الجيش والمقاومة باتت على مقربة من السيطرة على الطريق العام، الذي تفصله مسافة تقدّر بـ 350 مترا تقريبا، إذ أصبحت قوات الجيش على مشارف "منطقة الخنق".



رام الله - دنيا الوطنقصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعي في اليمن، مواقع تابعة لجماعات الحوثي في العاصمة صنعاء، فيما قتل عدد من الحوثيين في محافظة الضالع، وتقدم الجيش الوطني بمناطق في محافظة البيضاء، وفق ما أفاد موقع (سكاي نيوز)، السبت.وطالت الغارات الجوية للتحالف أهدافا عسكرية للحوثيين في معسكر "جربان" بمديرية "سنحان" جنوبي العاصمة صنعاء.وفي محافظة الضالع، قتل ثمانية عناصر من الجماعات الحوثية من جراء تدمير آلية عسكرية استهدفت بصاروخ موجه في منطقة "الزبيريات"، شمالي المحافظة.وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن القوات المشتركة استهدفت الآلية عقب كسر زحف لجماعات الحوثي باتجاه "الزبيريات"، حيث يسعى الانقلابيون استعادة المواقع التي خسروها في الأيام الماضية.وفي سياق آخر، فجّرت الجماعات الحوثية جسر عبور في الخط العام بمنطقة "القراعية"، غربي مديرية قعطبة، ويربط بين محافظتي الضالع وإب.وحسب مصادر فإن الحوثيين قطعت الخط العام في منطقة "سُليم" غربي المديرية ذاتها، مما تسبب بإعاقة حركة مرور المركبات، بما فيها شاحنات تقل مواد غذائية.