مقتل أربعة عمال مصريين وإصابة ستة آخرين بهجوم قرب مطار العريش

رام الله - دنيا الوطنلقي أربعة عمال مصريين مصرعهم، وأصيب ستة آخرون، في هجوم على منطقة إنشاءات بالقرب من سور مطار العريش الدولي في مصر، وفق ما ذكر مصدر أمني.وقال المصدر ذاته: "إن مسلحين شنوا هجومًا مسلحًا على عمال مدنيين عند سور مطار العريش الدولي، أسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 6 آخرين، في حين تم نقلهم إلى مستشفى العريش المركزي"، بحسب ما جاء على موقع (إرم نيوز).في الأثناء، فرضت قوات الأمن وعناصر من الجيش، طوقًا أمنيًا وبدأت بتمشيط محيط مطار العريش، وملاحقة العناصر التي شنت الهجوم، ، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.