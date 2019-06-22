عاجل

  • مقتل 4 عمال واصابة 6 آخرين في هجوم وقع قرب مطار العريش

شؤون فلسطينية

بماذا وعده الرئيس قبل وفاته؟ شقيق ناصر البحيصي يكشف الكثير من المفاجآت ودقائقه الأخيرة

بماذا وعده الرئيس قبل وفاته؟ شقيق ناصر البحيصي يكشف الكثير من المفاجآت ودقائقه الأخيرة
خاص دنيا الوطن - رفيف عزيز

غالباً ما يرمز "آخر العنقود" أو "صغير البيت" إلى الاهتمام والدلال، فهو العنصر الأبرز في العائلة الذي يستحوذ على اهتمام الجميع، فيغار الإخوة من الشقيق الأصغر وتكثر المشاكل في ما بينهم، فهو المدلل، المُتواجد دائماً، صاحب الخبرة الأكبر الذي اكتسبها من أشقائه قبله، لكن الشاب ناصر البحيصي (22 عاماً)، لم يعش هذه الأمور، ولم يعِ ماذا يعني أن تكون آخر العنقود.

فرغم أنه أصغر فرد في أسرته، إلا أنه عاش في العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى، أكثر ما عاش في منزله، وأصبح لديه بدل العائلة، عائلتين، كلاهما انهار حزناً اليوم على فراقه.

وبدل أن يحتفل بتخرجه في الجامعة وسط زغاريد والدته، وباقات ورود أصدقائه وأشقائه، وتهنئات مُعلميه، احتفل به في غرفة "العناية المكثفة".

كان ناصر طفلاً في الثامنة من عمره، لا يعرف عن هذا العالم سوى اللعب، والركض، والضحك، قبل أن تغتال سيارة مُسرعة طفولته إلى الأبد، وأراد القدر أن يجعل الأمر درامياً أكثر، فكان ذلك أثناء خروجه من صالة "أفراح"، حولت حياة عائلته إلى "أحزان" إلى الأبد.

يقول زكي شقيق ناصر الأكبر: "في يوم 26 كانون الثاني / يناير عام 2006، صدمت ناصر سيارة تابعة للاستخبارات العسكرية أثناء خروجه من صالة للأفراح، نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، واتضح إصابته في الحبل الشوكي في الفقرات العنقية، ووصل إلى المسشفى غير قادر على التنفس، فالعصب الذي يغذي الحجاب الحاجز أُصيب بتلف كامل".

تم تحويل ناصر إلى أراضي الـ 48 المحُتلة في مستشفى هداسا، ومكث أسبوعين، وعاد بجهاز تنفس صناعي بقي ملازماً له 13 عاماً بدلاً من ألعابه ودراجته وكُرته الخاصة، وأُعلن عن إصابته بشلل رباعي، أي لا يستطيع سوى تحريك رقبته ورأسه من كل جسده.

يقول زكي: "التزمنا منذ ذلك الحين بجدول عائلي لمرافقته في المستشفى، فوالدتي تذهب له صباحاً لتُطعمه وجبات الإفطار والغداء، ثم نذهب أنا وأشقائي مساءً لإكمال رعايته".

وأضاف زكي: "مكث 13 عاماً في غرفة العناية المكثفة بالمستشفى، كنا نُحضره قليلاً جداً إلى المنزل، لمدة نصف ساعة، في المناسبات الهامة، وكان يُصاحبه طاقم أطباء وإسعاف وممرضين، فلم يكن أمراً سهلاً أن يخرج من العناية".

لم تتوقف تضحية عائلة ناصر إلى هنا، فقد قرر زكي الذي يكبره بخمس سنوات فقط أن يتخصص في مجال العلاج الطبيعي ليُساهم في تخفيف أعراض الحادث عن شقيقه.

يستطرد زكي الذي عاد تواً من دفنه، ويكسو صوته الكثير من الحزن والذكريات: "لم يعد ناصر إلى البيت أبداً منذ ذلك الحين، كان يدرس في الصف الثالث الإبتدائي، وأصر على إكمال دراسته، وهو قرار صدمنا جميعاً آنذاك، لكننا رحبنا به، وفعلاً أكمل دراسته".

وأضاف زكي: "كان يقول أن التعليم هو الحياة بالنسبة له، ولأنه كان عاجزاً عن تحريك يده وإمساك القلم، قمنا باختيار تخصص الشريعة له، لأن به نظام الاستماع والمشاركة، ولم يكن يعتمد على التلقين، وعلى مدار السنوات الماضية، كان هناك أساتذة يأتون لتدريسه".

حصل ناصر على معدل 85% في توجيهي بالفرع الشرعي، والتحق بجامعة الأزهر في كلية الشريعة، واحتفل أول أمس بتخرجه منها، حين زاره رئيس الجامعة د.عبد الخالق الفرا، وسلمه شهادة التخرج.

وكشف زكي: "كان معدل تخرج ناصر التراكمي بالجامعة 82%، وألبسناه ثوب التخرج وكان بقمة سعادته، وكان مُصراً على إكمال الماجستير والدكتوراة، وقد رصدت له الجامعة مِنَحاً لذلك، كذلك الرئيس عباس رصد له منحة تعليمية لإستكمال دراسات عليا، ولكن قدر الله وماشاء فعل".

توفي ناصر بسكتة قلبية مُفاجئة أثناء حديثه مع شقيقه وعمه، وأكد زكي: "كان يضحك ويمزح مع شقيقي الآخر الذي تزوج منذ عام فقط، وكان يُمازحه حول الزواج، وحين شعر بالتعب قليلاً اتصل بوالدي وأخبره أنه يريد أن يراه، لكنه توفي قبل وصول والدي".

أما المفاجأة التي كشفها زكي، أنها ليست المرة الأولى التي يتوقف بها قلب ناصر، وقال: "المرضى الملازمين للسرير معرضين لسكتات قلبية دائماً، وعضلة القلب لديهم ضعيفة، وناصر خاصة لأنه يُعاني من مشاكل في التنفس، وقد توقف قلبه سابقاً ثلاث مرات، ولكنه كان ينجو في كل مرة، ومنذ 5 سنوات لم يتوقف قلبه، لكنه توقف اليوم إلى الأبد".

أما آخر كلماته، يقول زكي: "كان دائماً يطلب منا السماح، ويُقبل يد والداي، ويتوسل إليهم أن يرضوا عنه، وأن يُسامحوه لأنه يعتقد أنه أرهقنا معه".

وقال زكي أن والدته منهارة تماماً: "هو آخر العنقود، والجميع يعلم ماذا يعني ذلك".

وأضاف: "عائلته الأخرى بمستشفى شهداء الأقصى أيضاً منهارين، من أطباء وممرضين، فقد عاش 13 عاماً معهم، وجميعهم محطمين نفسياً مثلنا وكأنهم عائلته الحقيقية".

وختم زكي: "كان يضحك قبل وفاته، وكان مُستيقظاً قبل أن يتوقف قلبه فجأة، لكنه لم يتعذب، فقد رحل بكل هدوء دون معاناة، ليُحلق بعيداً عن معاناته في الدنيا، ويتخلص من عذاباته إلى الأبد".

الكلمات الأخيرة لناصر بعد استلامه شهادته:


 

مراسم وداع ودفن ناصر:










أخبار ذات صلة

الإتحاد الأوروبي وفرنسا والسلطة الفلسطينية يطلقون مشروع رابط المياه والطاقة بالضفة

الإتحاد الأوروبي وفرنسا والسلطة الفلسطينية يطلقون مشروع رابط المياه والطاقة بالضفة

مصرع شاب دهساً بحادث سير في محافظة أريحا والأغوار

مصرع شاب دهساً بحادث سير في محافظة أريحا والأغوار

شاهد.. تباين آراء طلبة الثانوية العامة بغزة حول امتحان &#34;الفيزياء&#34;

شاهد.. تباين آراء طلبة الثانوية العامة بغزة حول امتحان "الفيزياء"

لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية.. اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب غداً في القاهرة

لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية.. اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب غداً في القاهرة

الرئيس عباس: مستعدون للحوار مع إسرائيل حول أموال المقاصة في هذه الحالة

الرئيس عباس: مستعدون للحوار مع إسرائيل حول أموال المقاصة في هذه الحالة

فريدمان: السلطة الفلسطينية أهدرت أموال الفلسطينيين وتتهرب من ورشة المنامة التي لصالحها

فريدمان: السلطة الفلسطينية أهدرت أموال الفلسطينيين وتتهرب من ورشة المنامة التي لصالحها

وفاة فتى غرقاً في بحر خانيونس جنوب القطاع

وفاة فتى غرقاً في بحر خانيونس جنوب القطاع

اكتشاف &#34;جرن المعمودية&#34; خلال أعمال ترميم كنيسة المهد

اكتشاف "جرن المعمودية" خلال أعمال ترميم كنيسة المهد

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

الإتحاد الأوروبي وفرنسا والسلطة الفلسطينية يطلقون مشروع رابط المياه والطاقة بالضفة

الإتحاد الأوروبي وفرنسا والسلطة الفلسطينية يطلقون مشروع رابط المياه والطاقة بالضفة

مصرع شاب دهساً بحادث سير في محافظة أريحا والأغوار

مصرع شاب دهساً بحادث سير في محافظة أريحا والأغوار

وفاة فتى غرقاً في بحر خانيونس جنوب القطاع

وفاة فتى غرقاً في بحر خانيونس جنوب القطاع

الكتّاب والأدباء الفلسطينيين يدين بشدة قمع الاحتلال الاسرائيلي لأمسية القدس

الكتّاب والأدباء الفلسطينيين يدين بشدة قمع الاحتلال الاسرائيلي لأمسية القدس

خريشة يعلن موعد بدء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.. وهذا ما يتعلق بفلسطين

خريشة يعلن موعد بدء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.. وهذا ما يتعلق بفلسطين

بكر: ما سينجم عن ورشة &#34;البحرين&#34; هراء ولا يمثل حتى الاجماع العربي

بكر: ما سينجم عن ورشة "البحرين" هراء ولا يمثل حتى الاجماع العربي

أبو جيش: شعبنا ملتف حول الرئيس عباس لاسقاط المؤامرات التي تستهدف القضية

أبو جيش: شعبنا ملتف حول الرئيس عباس لاسقاط المؤامرات التي تستهدف القضية

ارزيقات: اتحاد المعلمين يُحضر للمشاركة بكافة الفعاليات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين

ارزيقات: اتحاد المعلمين يُحضر للمشاركة بكافة الفعاليات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين

منوعات

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ&#34;نيو لوك&#34; جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ"نيو لوك" جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: &#34;سبحان الله&#34;

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: "سبحان الله"

فريد الأطرش لجأ لـ&#34;لسِحر&#34; بسبب حبه لزوجة صديقه

فريد الأطرش لجأ لـ"لسِحر" بسبب حبه لزوجة صديقه

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

مي حريري تتهم هيفاء وهبي بالكذب.. والأخيرة تُواجهها برسائل &#34;النفاق&#34;

مي حريري تتهم هيفاء وهبي بالكذب.. والأخيرة تُواجهها برسائل "النفاق"

أشياء &#34;غريبة&#34; حدثت بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

أشياء "غريبة" حدثت بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

عادل كرم في المستشفى ووضعه صعب

عادل كرم في المستشفى ووضعه صعب

عربي

حزب النهضة: الغنوشي مرشحنا للرئاسيات وفق النظام الداخلي

حزب النهضة: الغنوشي مرشحنا للرئاسيات وفق النظام الداخلي

عضو سابق بالإخوان المسلمين: الانشقاقات تهدد التنظيم ويكشف مخطط استهدف الإمارات

عضو سابق بالإخوان المسلمين: الانشقاقات تهدد التنظيم ويكشف مخطط استهدف الإمارات

بريطانيا تُعلّق تصدير الأسلحة إلى السعودية

بريطانيا تُعلّق تصدير الأسلحة إلى السعودية

ترامب يهاتف بن سلمان بشأن النفط

ترامب يهاتف بن سلمان بشأن النفط