مصرع شاب دهساً بحادث سير في محافظة أريحا والأغوار





ووفق ما ذكرت الشرطة، فإن الشاب من الأشخاص ذوي الإعاقة (أبكم) وهو من قرية العوجا.



وأعلن الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن الشرطة أوقفت السائق وباشرت التحقيق في الحادث.





رام الله - دنيا الوطنلقي المواطن جابر سليمان سالم كعابنة (25 عاماً) مصرعه دهساً في حادث سير، وقع في محافظة أريحا والأغوار.