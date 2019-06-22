شاهد.. تباين آراء طلبة الثانوية العامة بغزة حول امتحان "الفيزياء"





وفي تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن"، تفاوتت آراء الطلبة حول الامتحان، حيث أكد عدد منهم سهولته وسلاسته، بينما أعرب عدد آخر عن عدم رضاهم عنه، فيما اتفق جميع الطلبة على أن الامتحان طويل.





يشار إلى أن طلبة الثانوية العامة "القسم العلمي" يستعدون لتقديم امتحان "الأحياء" يوم الاثنين المقبل، قبل أن يختتموا الامتحانات بمادة "التكنولوجيا" يوم الأربعاء.









خاص دنيا الوطنتباينت ردود فعل طلاب وطالبات الثانوية العامة "القسم العلمي" بقطاع غزة، حول امتحان الفيزياء الذي تقدموا له اليوم السبت، ضمن العام الدراسي 2018-2019.