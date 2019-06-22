عاجل

  • الجامعة العربية:اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب غدا لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم فلسطين

  • الرئيس عباس: لن نحضر ورشة المنامة والسبب أنها تبحث الوضع الاقتصادي

  • الرئيس عباس: بحال هناك أي نقاش مستعدون للنقاش ولكن بشرط دفع إسرائيل الأموال كاملة

  • الرئيس عباس: مستعدون للحوار مع إسرائيل حول المقاصة ولكن بعد أن تدفع جميع الأموال

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: مستعدون للحوار مع إسرائيل حول أموال المقاصة في هذه الحالة

الرئيس عباس: مستعدون للحوار مع إسرائيل حول أموال المقاصة في هذه الحالة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداد السلطة الفلسطينية للحوار مع إسرائيل حول أموال المقاصة، ولكن بعد أن تدفع جميع الأموال التي اقتطعتها.

جاء ذلك في كلمته التي استهل بها اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقال الرئيس عباس: إن هناك قضايا كثيرة مهمة في هذه الأيام لا بد أن نتناولها في هذا الاجتماع المهم، مشيراً إلى أن ما يتعلق بـ (صفقة العصر) "نحن قلنا موقفنا منها ولا زلنا لأنه لا يمكن الموافقة عليها لأنها تنهي القضية الفلسطينية".

وأضاف: بالنسبة لـ(ورشة المنامة) قلنا إننا لن نحضر هذه الورشة والسبب أنها تبحث الوضع الاقتصادي، و"ونحن لا نتعامل مع الوضع الاقتصادي طالما أن الوضع السياسي لم يحُل".

وشدّد الرئيس عباس أنه بالنسبة للأموال المتواجدة في إسرائيل، قلنا إننا لن نستلم هذه الأموال منقوصة، وأن على إسرئيل أن تدفع الأموال كاملة وفي حال هناك أي نقاش مستعدون للنقاش، ولكن بعد أن تدفع الأموال كاملة".

وأضاف: أما أن تخصم الأموال بحجة دفعنا لرواتب الشهداء والجرحى لن نقبل بذلك، و"مستعدون للحوار معهم إذا شاؤوا، ليس في هذا الموضوع فحسب، ولكن كل المواضيع المعلقة بيننا وبينهم، الاقتصادية والمالية".

 




أخبار ذات صلة

فريدمان: السلطة الفلسطينية أهدرت أموال الفلسطينيين وتتهرب من ورشة المنامة التي لصالحها

فريدمان: السلطة الفلسطينية أهدرت أموال الفلسطينيين وتتهرب من ورشة المنامة التي لصالحها

وفاة فتى غرقاً في بحر خانيونس جنوب القطاع

وفاة فتى غرقاً في بحر خانيونس جنوب القطاع

اكتشاف &#34;جرن المعمودية&#34; خلال أعمال ترميم كنيسة المهد

اكتشاف "جرن المعمودية" خلال أعمال ترميم كنيسة المهد

فيديو من القدس يثير جدلاً واسعاً.. لماذا تتدافع مئات الفتيات؟

فيديو من القدس يثير جدلاً واسعاً.. لماذا تتدافع مئات الفتيات؟

موجة حر تضرب الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع

موجة حر تضرب الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع

الكتّاب والأدباء الفلسطينيين يدين بشدة قمع الاحتلال الاسرائيلي لأمسية القدس

الكتّاب والأدباء الفلسطينيين يدين بشدة قمع الاحتلال الاسرائيلي لأمسية القدس

خريشة يعلن موعد بدء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.. وهذا ما يتعلق بفلسطين

خريشة يعلن موعد بدء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.. وهذا ما يتعلق بفلسطين

بكر: ما سينجم عن ورشة &#34;البحرين&#34; هراء ولا يمثل حتى الاجماع العربي

بكر: ما سينجم عن ورشة "البحرين" هراء ولا يمثل حتى الاجماع العربي

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

وفاة فتى غرقاً في بحر خانيونس جنوب القطاع

وفاة فتى غرقاً في بحر خانيونس جنوب القطاع

الكتّاب والأدباء الفلسطينيين يدين بشدة قمع الاحتلال الاسرائيلي لأمسية القدس

الكتّاب والأدباء الفلسطينيين يدين بشدة قمع الاحتلال الاسرائيلي لأمسية القدس

بكر: ما سينجم عن ورشة &#34;البحرين&#34; هراء ولا يمثل حتى الاجماع العربي

بكر: ما سينجم عن ورشة "البحرين" هراء ولا يمثل حتى الاجماع العربي

أبو جيش: شعبنا ملتف حول الرئيس عباس لاسقاط المؤامرات التي تستهدف القضية

أبو جيش: شعبنا ملتف حول الرئيس عباس لاسقاط المؤامرات التي تستهدف القضية

ارزيقات: اتحاد المعلمين يُحضر للمشاركة بكافة الفعاليات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين

ارزيقات: اتحاد المعلمين يُحضر للمشاركة بكافة الفعاليات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين

النجار: كافة النقابات الصحية ستشارك بكافة الفعاليات التي ستنطلق رفضاً لمؤتمر&#34;البحرين&#34;

النجار: كافة النقابات الصحية ستشارك بكافة الفعاليات التي ستنطلق رفضاً لمؤتمر"البحرين"

حمادة: استمرار الفعاليات الشعبية المنددة بقرار الاحتلال هدم 100 شقة بالقدس

حمادة: استمرار الفعاليات الشعبية المنددة بقرار الاحتلال هدم 100 شقة بالقدس

الرويضي: الإحتلال ينوي هدم (100) وحدة سكنية في حي وادي الحمص بالقدس

الرويضي: الإحتلال ينوي هدم (100) وحدة سكنية في حي وادي الحمص بالقدس

منوعات

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ&#34;نيو لوك&#34; جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ"نيو لوك" جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: &#34;سبحان الله&#34;

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: "سبحان الله"

فريد الأطرش لجأ لـ&#34;لسِحر&#34; بسبب حبه لزوجة صديقه

فريد الأطرش لجأ لـ"لسِحر" بسبب حبه لزوجة صديقه

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

طلب منها تخس 10 كيلو.. إعجاب غريب بين العندليب وزيزي مصطفى لينسى سعاد حسني

أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

مي حريري تتهم هيفاء وهبي بالكذب.. والأخيرة تُواجهها برسائل &#34;النفاق&#34;

مي حريري تتهم هيفاء وهبي بالكذب.. والأخيرة تُواجهها برسائل "النفاق"

أشياء &#34;غريبة&#34; حدثت بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

أشياء "غريبة" حدثت بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

عادل كرم في المستشفى ووضعه صعب

عادل كرم في المستشفى ووضعه صعب

عربي

حزب النهضة: الغنوشي مرشحنا للرئاسيات وفق النظام الداخلي

حزب النهضة: الغنوشي مرشحنا للرئاسيات وفق النظام الداخلي

عضو سابق بالإخوان المسلمين: الانشقاقات تهدد التنظيم ويكشف مخطط استهدف الإمارات

عضو سابق بالإخوان المسلمين: الانشقاقات تهدد التنظيم ويكشف مخطط استهدف الإمارات

بريطانيا تُعلّق تصدير الأسلحة إلى السعودية

بريطانيا تُعلّق تصدير الأسلحة إلى السعودية

ترامب يهاتف بن سلمان بشأن النفط

ترامب يهاتف بن سلمان بشأن النفط