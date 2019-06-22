فريدمان: السلطة الفلسطينية أهدرت أموال الفلسطينيين وتتهرب من ورشة المنامة التي لصالحها

رام الله - دنيا الوطنواصل السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، انتقاد غياب السلطة الفلسطينية عن ورشة البحرين، واصفًا ذلك بالخطأ الكبير والمُحبط، لأن الورشة تقام من أجل تحسين معيشة الفلسطينيين لا أعضاء السلطة، كما طالب السلطة بتقديم إيضاحات حول طريقة تصرفها بأموال الفلسطينيين.ونفى فريدمان، خلال لقائه بقناة (الجزيرة) أن يكون الهدف من الورشة استبدال المبدأ السابق "الأرض من أجل السلام" بمبدأ آخر هو "المال مقابل السلام"، قائلًا إن "هذا الحديث مقلق وقد سمعته من السلطة الفلسطينية".وأوضح أن الهدف الرئيسي للورشة هو إعادة تنشيط الاقتصاد الفلسطيني، ومن ثم البحث عن الحلول السياسية الممكنة في ظل تكافؤ اقتصادي.وردا على سؤال لماذا لا تقوم دولة فلسطينية ثم يتم دعمها اقتصاديا؟ أجاب فريدمان بأن آخر ما تحتاجه المنطقة هو دولة فلسطينية فاشلة لأن ذلك سيسهل لحماس السيطرة عليها، أو قد يسيطر عليها تنظيم الدولة أو تنظيم القاعدة، وهذا تهديد وجودي لإسرائيل، وهو أمر لا تريده إسرائيل والأردن ومصر.واستشهد على وجهة النظر الأميركية بضرورة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني قائلا إن "نسبة البطالة وصلت في الضفة الغربية إلى 28%، بينما تصل في غزة إلى أضعاف هذا الرقم، ولا يمكن أن يستقر الوضع لأي سلطة مع وجود هذه النسب".