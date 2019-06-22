موجة حر تضرب الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنتضرب موجة حر الأراضي الفلسطينية خلال الاسبوع الجاري، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم الاثنين، ثم تشتد بشكل كبير يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.ويكون طقس فلسطين الاثنين حارا في مختلف المناطق ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود الـ 7 درجات، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحياناً فوق الجبال العالية.أما يوم الثلاثاء يشهد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود الـ 9 درجات مئوية ويسود طقس حار الى حار جداً في مختلف المناطق مع درجات حرارة أربعينية في المناطق الغورية والشفا غورية. الرياح تكون غربية الى شمالية عربية، بحسب موقع طقس فلسطين.ولا يطرأ أي تغير على طقس فلسطين يوم الاربعاء، حيث يتواصل تأثير موجة الحر ويبقى الطقس حاراً الى شديد الحرارة في جميع المناطق بحيث تتجاوز درجة الحرارة منتصف الثلاثينيات في الجبال العالية نهاراً، مع ساعات المساء والليل يبقى الجو حاراً في معظم المناطق، وتكون الرياح تكون شمالية عربية.