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الجبير يستمع لآخر كلمات خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

الجبير يستمع لآخر كلمات خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول
عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
استمع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، لآخر الكلمات التي نطق بها الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل دقائق معدودة من اغتياله داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

ووفق (روسيا اليوم)، فقد قال الجبير، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية: إن "جمال خاشقجي كان من أعضاء الصحافة وسعوديا وطنيا. بودي أن أسألكم ما رأيكم عند سماعكم الكلمات التالية، وهي من المخابرات التركية ومخابرات أخرى، ونعلم أن رئيسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل اطلعت عليها".

ونقلت المذيعة اعتمادا على تقرير أممي عن خاشقجي قوله ردا على إعلان قتلته نيتهم إعادته إلى السعودية، إن هذا الأمر يعود إلى الشرطة الدولية (إنتربول) وليس هناك أي قضية ضده، بالإضافة إلى طلب أفراد الفريق الأمني السعودي المسؤول عن الجريمة من الصحفي كتابة رسالة خطية إلى ابنه.

وأعلن الجبير ردا على ذلك عن تصميم سلطات المملكة على محاسبة المسؤولين عن الجريمة، مشددا على أن المحاكمات في القضية ستستمر، وتابع: "في ما يتعلق برد الفعل على الشريط فنعلم أن ذلك كان عملية مارقة غير مصرح بها، ونعلم أن الجريمة ارتكبت، ولدينا أشخاص في السجن يجري محاكمتهم".

وتلت المذيعة مقتطفات أخرى من التقرير حيث سأل خاشقجي، عندما لاحظ منشفة قتلته ما إذا كانوا ينوون إعطاءه عقاقير، وردوا عليه: "سنقوم بتخديرك"، لتلي ذلك أصوات عراك، ثم يسأل أحد أفراد الفريق ما إذا كان الصحفي قد فقد وعيه، ويقول آخر إن خاشقجي لا يزال يرفع رأسه، ويطالب مسؤول آخر بالاستمرار في الضغط، وذلك يعد لحظة قتل الصحفي.

 

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